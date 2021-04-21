У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на Донбассе

Чтобы встретиться с Путиным нужны "предпосылки". Фото: Reuters

Официальных запросов от президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой России Владимиром Путиным на Донбассе Кремль якобы не получал.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.

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По его словам, президенту РФ сообщили о предложении Зеленского о встрече, "но для этого нужны предпосылки".

Песков сообщил, что "Россия делает все возможное для урегулирования войны на Донбассе, но это тяжело".

Президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на передовой на Донбассе.