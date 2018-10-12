"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко дню защитника Украины

Автор: Михаил Ухман Максим Кислый - офицер Вооруженных сил Украины

После 9 класса - пошел в колледж по специальности правоведение. По его окончанию, мне пришла повестка из военкомата, чтобы идти в армию. Я и подписал контракт на три года. Сначала проходил службу в 15 бригаде транспортной авиации, в городе Борисполь. В должности стрелок взвода охраны. Прослужил год и мне захотелось стать офицером, поэтому поступил в Национальную академию сухопутных войск города Львов, - говорит младший лейтенант ВСУ 25-летний Максим Кислый. Сначала хотел учиться на офицера пехотинца, но мне заявили, что нет свободных мест. Поэтому поступил на факультет ракетных войск и артиллерии. В июне 2018 году закончил обучение и сразу же был направлен в 56 мотопехотную бригаду в противотанковый дивизион. на должность командира взвода ПТУРов. Я даже не успел погулять перед отправкой на фронт. Нам сказали одеться в гражданскую одежду, так как в Мариуполе, где базируется бригада, немного негативно относятся к военным. У КПП уже ждал автомобиль, который привез нас для усиления на фронте.

Учась на офицера, ты понимал, что тебя могут бросить в зону боевых действий? А это не стрельбы на полигоне?

Я сам захотел этого, потому что из рассказов друзей, знакомых, знаю - на фронте не хватает офицеров с новым мышлением. Большинство из них привыкли жить по советскому уставу и гонять ребят изнурительными маршами, направлять на хозяйственные работы, обучать асфальт подметать. На большее они не способны. Я пошел учиться, чтобы ломать эту систему. Хотя, если бы моя первая бригада воевала, я бы наверное не пошел учиться. Первый год моей контрактной службы был слишком скромен и скучный. Я стремился большего. У нас был старший солдат, он служыл 6 лет. И не поднимался по карьерной лестнице. Я не захотел пережить его судьбу, поэтому пошел учиться. Поэтому изменения будут, но постепенно. Отправим всех генералов, которые работали и учились при "совдепе" на пенсию, тогда и увидим новую украинскую армию.

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Отправим всех генералов, которые работали и учились при "совдеп" на пенсию, тогда и увидим новую украинскую армию

Ты учился в условиях войны. Это как-то влияет на само обучение?

В западных регионах Украины война не ощущается. Поэтому все было в порядке. Нас учили по стандартам НАТО, особенно два последних года. Минусом в этом процессе является именно воспитание бойцов. Оно устарело, так как устаревшие преподаватели и их взгляды.

Бывалые воины и офицеры говорят, что система рано или поздно ломает. Ты не боишься быть в рядах тех, кто не выдержал натиска?

Не боюсь. Во-первых нас много. Только в этом году со мной закончили академию 332 офицеры. Они направлены в различные звенья военной сферы. Так же ситуация кое-где, но изменится. В неформальной обстановке, мы все встречалемся, обсуждаем войну, промахи нашего военного командования и тому подобное. Делали какие-то выводы свои. Обучение не проходит бесследно, тем более, что сейчас можно учиться на реальных событиях. Жена часто ссорится, что я большую часть свободного времени обсуждаю войну с друзьями. А это была независимая оценка событий на фронте.

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У вас были такие случаи, когда курсантов использовали, как рабочую силу?

На втором курсе обучения, я проходил стажировку по минометному делу. Ко мне подошли три бойца срочной службы и в форме забрызганной штукатуркой, шпатлевкой. И говорят: "Покажите хоть этот миномет, мы уже полгода служим, а самого миномета не видели. Хотя у нас в билете записана должность:" Наводчик минометчик ".

В начале шел в армию, чтобы зарабатывать

Как к тебе относятся ребята, которые находятся в зоне боевых действий? Молодой офицер, пороху не нюхал.

Различные случаи бывают. Иногда приходится учить им устав. Покупаю тетрадь, даю бойцу и он там записывает свои обязанности, не обходит эта участь и старшин. Разные люди бывают. Некоторые пришли заработать денег и выплатить кредит, а не воевать. Хотя бывают случаи, когда надо быть строгим. Например одного бойца в тылу, я поймал пьяного и с женщиной на посту. Другой пьяным пытался бежать из подразделения. Здесь уже пришлось применить дисциплинарное наказание. И эта проблема не во мне, как молодом офицере. За это должны отвечать военкоматы, их штатные психологи. А там берут всех без разбора, чтобы затыкать дыры.

Огромной проблемой на фронте является некачественное и несвоевременное обеспечение бойцов форме и всеми нуждающимися элементами. Ты уже столкнулся с этим явлением?

У нас тут ходит выражение: "Пишите заявку на получение запчасти к машины - через год получите". Это шутка конечно, но в нем есть доля правды. Мой водитель машины, который пришел служить два месяца назад, первую неделю ходил в моей форме. Через некоторое время, ему выдали: китель, берцы, штаны и шапку. Старая бюрократическая система тормозит развитие армии. У нас, чтобы что-то получить надо написать кучу заявок, списать кило макулатуры. Поэтому бойцы и обращаются к волонтерам или покупают за свои деньги форму.

Автор: Михаил Ухман Максим Кислый год назад окончил ускоренные учебные курсы офицеров

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Ты чувствуешь себя защитником, бойцом, который пришел бороться за Победу. А не зарабатывать деньги на фронте?

Уже пошел 6 год, как я в армии. Поэтому чувствую, хотя в начале шел в армию, чтобы зарабатывать. У матери была зарплата - 2500 гривен, а мне обещали 3000 гривен. Думал, что теперь помогать родителям. Но сейчас чувствую на себе обязанность борьбы, а не заработка. Надо преодолевать проблемы вместе. Поэтому хочется поздравить всех соотечественников с Днем Казачества, Днем УПА, Покровой и Днем Защитника Украины! Здоровье и победы нам.