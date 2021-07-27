У нас есть постоянная линия соприкосновения, не продвигающаяся вглубь - эксперт о перемирии

Игорь Козий: "Насколько мы сегодня безосновательно теряем граждан в погонах — этот вопрос прежде всего должен стоять во время подведения итогов". Фото: Facebook

Перемирие, объявленное год назад, в июле 2020 года, следует оценивать по тому, насколько оно дало возможность усовершенствовать наши вооруженные силы. Главное достижение перемирия — фиксированная линия столкновения, не продвигающаяся вглубь Украины.

Об этом Gazeta.ua рассказал военный эксперт Игорь Козий.

"Мы должны исходить из той стратегической цели, насколько это перемирие дало Украине возможность вооружиться и перестроиться, — говорит он. — Чтобы в следующем году мы смогли достичь еще большего в области безопасности и обороны".

Прежде всего, считает эксперт, следует обратить внимание на права и свободы военнослужащих, очерченные Советом Европы.

"Насколько мы сегодня безосновательно теряем граждан в погонах — этот вопрос прежде всего должен стоять во время подведения итогов. Причем итогов не только этого перемирия, но и всех событий, которые происходили в течение 2014-2019 годов", — заявляет он.

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Что дал Украине год затишья на Донбассе? На это у эксперта нет однозначного ответа.

"Мы не знаем, проходят ли реформы в вооруженных силах. Общество не знает. Знаем из сообщений военной пресс-службы о событиях на Востоке Украины. Но не видим ни стратегической цели, ни тех перспективных шагов, которые сегодня происходят в вооруженных силах и секторе безопасности. Кроме тех вещей, которые анонсирует Верховная Рада как рассмотренные в первом или втором чтении. Но мы так и не знаем, будут ли эти вещи доведены до конца".

Является ли положительным то, что общество во время войны с Россией не видит перспектив изменения и развития такой важной составляющей, которой является сектор безопасности и обороны? — задается вопросом эксперт.

"Нация тогда сильна, когда объединена единой целью. Есть надежда, что в последующие годы не произойдет большего обострения, и будущее реально сможет показать, чего мы достигли. Главное положительное достижение в результате перемирия заключается в том, что мы имеем постоянную линию соприкосновения, не продвигающуюся вглубь Украины", — заключает Игорь Козий.

27 июля 2020 года на Донбассе был объявлен полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Это самый длительный период перемирия за все семь лет войны на Востоке Украины. Количество обстрелов и потерь резко сократилось. Тем не менее другая сторона нередко игнорировала перемирие и проводила обстрелы украинских позиций. За год перемирия зафиксировано 2186 обстрелов, в результате которых погибли 53 украинских военных и 147 были ранены. В течение апреля 2014 года погибло 14 украинских бойцов — это были самые большие потери со времен объявления перемирия.