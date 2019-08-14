У боевиков забирают российские паспорта, чтобы те не убегали

В российских боевиков изымают российские паспорта. Фото: patrioty.org.ua

У российских боевиков, имеющих звание рядовых и сержантов, изымают российские паспорта.

Об этом стало известно из донесений разведки, сообщает Дмитрий Гуцуляк, представитель пресс-центра Министерства обороны Украины, пишет УНН.

"Командование ВС РФ принимает меры по ускорению процесса получения российского гражданства военнослужащими российских оккупационных войск на временно оккупированных Луганской и Донецкой областях. Усиливается агитационно-пропагандистская работа и контроль за формированием и отправкой групп военнослужащих на территорию Ростовской области для получения российских паспортов.

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В то же время, по информации ГУР МОУ, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ получает распространение практика изъятия полученных российских паспортов у сержантов и рядовых под предлогом предотвращения самовольного оставления мест", - добавляет пресс-секретарь.

Паспорта отдают боевикам как вознаграждение для того, чтобы они могли убежать в Россию и избежать правового наказания за преступления перед гражданским населением Украины.

Большинство населения оккупированных территорий Донбасса пренебрегает упрощенной процедурой получения российских паспортов.