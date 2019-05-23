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четверг, 23 мая 2019 09:04

"Треха" пополнил "бригаду 200" боевиков: показали фото

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&quot;Треха&quot; пополнил &quot;бригаду 200&quot; боевиков: показали фото
Украинские военные ликвидировали на Донбассе боевика 42-летнего Романа Беленко с прозвищем "Треха". Фото - "Мемориал героев ДНР / ЛНР"

Украинские военные ликвидировали на Донбассе боевика 42-летнего Романа Беленко с прозвищем "Треха".

Был убит 18 мая, сообщает подконтрольное боевикам сообщество под названием "Мемориал героев ДНР/ЛНР" в российской соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что "Треха" родился в ноябре 1977-го. Место его рождения не сообщается, как и гражданство. Место смерти также не указывается.

В память о боевике администраторы "мемориала" составили стихотворение.

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"Помним... Любим... Скорбим... Не забудем... не простим", - говорится в заметке.

На Донбассе украинский военнослужащий-снайпер во время очередного боевого столкновения ликвидировал боевика 23-летнего Владимира Яковенко по прозвищу "Амбал". Боевик был убит вблизи оккупированного города Горловка.

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