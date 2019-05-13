Травмы различной степени тяжести - в Киев прибыл борт с раненными

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве прибыл борт с тяжелоранеными защитниками Украины.

Бойцам необходима срочная помощь, пишет волонтер Наталья Юсупова в Facebook.

"Люди, сделайте репост, пожалуйста, это важно! В Киев прилетел борт с ранеными, ребята без ног и с другими тяжелыми ранениями. Пост пишу для тех, кто не устал и понимает, что в стране идет война. Сдать кровь можно в Центре крови на территории госпиталя, ул. Госпитальная 18, понедельник-четверг с 9:00-12:00, при себе иметь паспорт", - написала она.

Автор: Facebook Наталии Юсуповой Некоторые военные тяжелые поражения конечностей

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Волонтер перечислила основные потребности для украинских бойцов: вода в бутылках, соки, йогурты питьевые, колбаса, сыр, фрукты, печенье, конфеты, кофе, чай.

Она также сообщила, что украинским военным необходимы сменные вещи: куртки, спортивные костюмы, футболки, кроссовки.

"Раненых привозят в военной форме, им нужно переодеться", - уточнила она.

Реквизиты для помощи:

Карта для помощи: 4176 4901 0002 3145 Ветвицкая Наталья, ПриватБанк.

Адрес: ул. Госпитальная, 18, метро "Печерская", Киев.

Оккупанты обстреляли позиции подразделений ООС на Донбассе 11 раз из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих ООС нет, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.