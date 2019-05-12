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воскресенье, 12 мая 2019 22:22

Боевики в зоне ООС 11 раз обстреляли украинские позиции

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Боевики в зоне ООС 11 раз обстреляли украинские позиции
В зоне ООС продолжаются обстрелы. Фото: РБК

Оккупанты обстреляли позиции подразделений ООС на Донбассе 11 раз из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих ООС нет, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы 8 раз: из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Гнутовое, дважды с автоматических станковых гранатометов - вблизи н.п. Каменка и Новотроицкое, с станковых противотанковых гранатометов - в районе н.п. Пикуза, с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у н.п. Богдановка, из стрелкового оружия - у н.п. Авдеевка и Старогнатовка.

Кроме того из минометов калибра 120 мм боевики вели обстрелы вблизи н.п. Крымское, со станковых противотанковых гранатометов - около н.п. Зайцево, из стрелкового оружия - у н.п. Новотошковское.

11 мая в Северодонецке Луганской области состоялось прощание с бойцом "Айдара" Сергеем Дрогиним (позывной Скиф).

Он погиб 7 мая в районе поселка городского типа Южное Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

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Дата
12
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