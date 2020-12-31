Тракторист подорвался посреди поля

В Донецкой области подорвался тракторист, который работал в поле. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вблизи Каменки в Донецкой области подорвался тракторист, который работал в поле. Мужчина получил осколочные ранения, но остался жив.

Пострадавшему примерно 40-49 лет. После срабатывания неизвестного взрывного устройства его выбросило из трактора. Машина полностью сгорела. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 30 декабря.

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Мужчине оказали помощь в Константиновской больнице. Медработница сообщила миссии, что мужчина имел осколочные ранения головы. Пострадавшего выписали тот же день.

Позже в поле возле указанного населенного пункта беспилотник СММ зафиксировал трактор, что сгорел. Часть со стороны водителя была полностью уничтожена.

В Донецкой области, в поле возле села Новомихайловка, трактор наехал на взрывное устройство. Это произошло во время земляных работ. Водитель трактора не пострадал.