Тракторист подорвался на мине

Мужчина получил ранение в результате подрыва на своем тракторе противотанковой мине вблизи оккупированного Никишино. Фото: polit.infо

Вблизи оккупированного поселка Никишино в Донецкой области тракторист подорвался на противотанковой мине.

Мужчина ехал на тракторе по грунтовой дороге с придорожной растительностью возле населенного пункта, когда услышал громкий взрыв.

"Друг мужа сообщил, что обнаружил потерпевшего, лежащего на дороге с ранениями правой ноги. Отвез его в больницу в Енакиево", - говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Мужчину доставили в больницу с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, вероятно, противотанковой мины ТМ-62.

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