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воскресенье, 28 июля 2019 12:56

Тракторист подорвался на мине

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  Мужчина получил ранение в результате подрыва на своем тракторе противотанковой мине вблизи оккупированного Никишино. Фото: polit.infо
Мужчина получил ранение в результате подрыва на своем тракторе противотанковой мине вблизи оккупированного Никишино. Фото: polit.infо

Вблизи оккупированного поселка Никишино в Донецкой области тракторист подорвался на противотанковой мине.

Мужчина ехал на тракторе по грунтовой дороге с придорожной растительностью возле населенного пункта, когда услышал громкий взрыв.

"Друг мужа сообщил, что обнаружил потерпевшего, лежащего на дороге с ранениями правой ноги. Отвез его в больницу в Енакиево", - говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Мужчину доставили в больницу с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, вероятно, противотанковой мины ТМ-62.

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Оккупанты на Донбассе начали очередную информационно-психологическую спецоперацию в рамках гибридной агрессии против Украины. Через их СМИ активно распространяется фэйковая информация о переброске к линии фронта военной техники.

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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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