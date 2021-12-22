ТКГ договорилась о полноценном прекращении огня на Донбассе

Украинская сторона приветствует решение ТКГ и уверяет в неукоснительном его соблюдении. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В среду, 22 декабря, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"На сегодняшнем заседании ТКГ с участием представителей ОРДЛО приоритет предоставили вопросам безопасности и, в частности, соблюдение режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - заявил представитель ОБСЕ Микко Кинунен.

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На договоренность ТКГ отреагировали в Министерстве обороны и Вооруженных Сил Украины. Украинская сторона приветствует решение ТКХ.

"ВСУ уверяют относительно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренных вышеуказанными мерами, в том числе относительно условий открытия ответного огня", - говорится в сообщении Минобороны.

За прошедшие сутки, 21 декабря, российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, еще раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате вражеского обстрела ранение получил украинский воин.