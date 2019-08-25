Террористы в День Независимости 5 раз обстреливали позиции ВСУ

24 августа боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет. Сообщается в сводке штаба ООС
Украинские позиции вблизи Марьинки российские наемники обстреляли из станкового противотанкового гранатомета. У Павлополя - с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Водяного - ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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"Также, позиции Объединенных сил вблизи Новолоуганського подверглись обстрелам террористов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении
За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.
С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.
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