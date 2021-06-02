Террористы стреляли с дворов и крыш - пограничники выложили уникальные аудиозаписи

4 июня пресс-служба ГПСУ сообщила о выходе пограничников Луганского отряда из места постоянной дислокации. Фото: facebook com DPSUkraine

Украинские пограничники обнародовали записи телефонных разговоров во время обороны Луганского пограничного отряда в 2014 году.

Первые выстрелы в сторону управления отряда раздались 2 июня в 4:00 утра. Записи опубликовала Государственная пограничная служба.

170 пограничников фактически попали в осаду террористов, атаковавших отряд. Они вели прицельный огонь со дворов, крыш и даже квартир многоэтажек. В результате атаки восемь охранников границы получили ранения. Во время кратковременного прекращения огня тяжелораненых удалось вывезти.

Судя по записям, в определенный момент к воротам отряда пришли родители пограничников с просьбой сдаться. Шестеро деморализованных контрактников оставили свои позиции. Командование время от времени включало бойцам государственный гимн для поддержания боевого духа.

3 июня пограничники продолжали держаться в осаде, в 15:00 установили временное перемирие. 4 июня пресс-служба ГПСУ сообщила о выходе пограничников Луганского отряда из места постоянной дислокации.

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Двое суток в бою с террористами продержался отряд и отдел пограничной службы "Станичо-Луганское". В ночь на 2 июня луганских пограничников атаковали около 500 террористов. На следующий день к ним присоединились так называемые донские казаки. Обстреливали тяжелым оружием — минометами, гранатометами РПГ, крупнокалиберными пулеметами. Ранения получили восемь пограничников и столько же террористов, убили пятерых боевиков. Украинские военные просили подмогу. Им предоставили авиацию. Истребители сил АТО не смогли полноценно вести огонь в городе.