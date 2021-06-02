Террористы стреляли с дворов и крыш - пограничники выложили уникальные аудиозаписи

 
Ексклюзивы
1/5
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 99
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 126
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Просмотров: 153
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 396
Чего больше всего боятся судьи
Чего больше всего боятся судьи
Просмотров: 540
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 495
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Просмотров: 342
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Просмотров: 1584
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Просмотров: 1008
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Просмотров: 648
Фото
Все фото
40
16
9
3
6
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
&quot;День защиты детей - наш профессиональный праздник&quot; - военные тронули фотографиями
"День защиты детей - наш профессиональный праздник" - военные тронули фотографиями
В прифронтовой Авдеевке было жарко - спецназовцы учились бороться с диверсантами
В прифронтовой Авдеевке было жарко - спецназовцы учились бороться с диверсантами
Несовершеннолетняя сбежала из ДНР через минное поле
Несовершеннолетняя сбежала из ДНР через минное поле
В Донецке ограбили торговый центр на €1 млн
В Донецке ограбили торговый центр на €1 млн
Видео
Все видео
Террористы стреляли с дворов и крыш - пограничники выложили уникальные аудиозаписи
Террористы стреляли с дворов и крыш - пограничники выложили уникальные аудиозаписи
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 495
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1917
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 504
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1017
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 396
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
среда, 02 июня 2021 16:02

Террористы стреляли с дворов и крыш - пограничники выложили уникальные аудиозаписи

  Комментировать
Террористы стреляли с дворов и крыш - пограничники выложили уникальные аудиозаписи
4 июня пресс-служба ГПСУ сообщила о выходе пограничников Луганского отряда из места постоянной дислокации. Фото: facebook com DPSUkraine

Украинские пограничники обнародовали записи телефонных разговоров во время обороны Луганского пограничного отряда в 2014 году.

Первые выстрелы в сторону управления отряда раздались 2 июня в 4:00 утра. Записи опубликовала Государственная пограничная служба.

170 пограничников фактически попали в осаду террористов, атаковавших отряд. Они вели прицельный огонь со дворов, крыш и даже квартир многоэтажек. В результате атаки восемь охранников границы получили ранения. Во время кратковременного прекращения огня тяжелораненых удалось вывезти.

Судя по записям, в определенный момент к воротам отряда пришли родители пограничников с просьбой сдаться. Шестеро деморализованных контрактников оставили свои позиции. Командование время от времени включало бойцам государственный гимн для поддержания боевого духа.

3 июня пограничники продолжали держаться в осаде, в 15:00 установили временное перемирие. 4 июня пресс-служба ГПСУ сообщила о выходе пограничников Луганского отряда из места постоянной дислокации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского назвали условие проведения референдума по Донбассу

Двое суток в бою с террористами продержался отряд и отдел пограничной службы "Станичо-Луганское". В ночь на 2 июня луганских пограничников атаковали около 500 террористов. На следующий день к ним присоединились так называемые донские казаки. Обстреливали тяжелым оружием — минометами, гранатометами РПГ, крупнокалиберными пулеметами. Ранения получили восемь пограничников и столько же террористов, убили пятерых боевиков.

Украинские военные просили подмогу. Им предоставили авиацию. Истребители сил АТО не смогли полноценно вести огонь в городе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Террористы стреляли с дворов и крыш - пограничники выложили уникальные аудиозаписи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

Человек на 85 процентов зависит от того, что ест

На британский престол взошла новая правительница

Запатентовали инновационный прибор

Украинская туристка исчезла во время похода в горы

Домой оставалось меньше километра: женщина не вернулась из церкви

Самое читаемое
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
 Просмотров: 32377
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 9477
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 20 Просмотров: 5337
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 3933
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
 Просмотров: 3915
Донбасс
Обвиняемый в убийствах на Майдане "беркутовец" пошел к боевикам
Обвиняемый в убийствах на Майдане "беркутовец" пошел к боевикам Просмотров: 585
Мотоцикл понесло на бетон - в страшном ДТП погиб боец "Азова"
Мотоцикл понесло на бетон - в страшном ДТП погиб боец "Азова" Просмотров: 828
Оккупанты атаковали ВСУ. Украинцы мощно ответили
Оккупанты атаковали ВСУ. Украинцы мощно ответили Просмотров: 585
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
 Просмотров: 1206
Оккупанты на Донбассе палят по позициям ВСУ минометным огнем
Оккупанты на Донбассе палят по позициям ВСУ минометным огнем Просмотров: 126
Больше всего комментируют
19
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
Путешествующая выставка Феллини откроется в Украине на этой неделе
Голосов: 11151
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть