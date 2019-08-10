Террористы пренебрегают российскими паспортами - Тука

Тука рассказал, что на Донбассе не хотят брать российские паспорта. Фото: "Цензор"

Большинство населения оккупированных территорий Донбасса пренебрегает упрощенной процедурой получения российских паспортов.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал об этом "Прямому".

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"По информации, которую мы получаем от спецслужб ожидаемого ажиотажа от упрощенной процедуры выдачи паспортов РФ не произошло. Россияне откровенно растеряны по этому поводу. Песчанк (главарь луганских боевиков - Gazeta.ua) даже проводил совещание среди так называемой "народной милиции", давал им нагоняй и ставил план по паспортизации, которой пренебрегают даже члены незаконных вооруженных формирований", - рассказал чиновник.

Россия отказывает в выдаче паспортов жителям Донбасса достигших 45 лет. Большинство таких документов возвращают с грифом "отказать", сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.