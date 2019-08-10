Террористы пренебрегают российскими паспортами - Тука

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 657
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1332
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2781
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2070
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4590
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14022
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15651
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2970
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3555
Фото
Все фото
10
9
4
5
9
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
С фронта в Германию: бойцы 93 бригады прибыли на международные военные учения
С фронта в Германию: бойцы 93 бригады прибыли на международные военные учения
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск
Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск
Видео
Все видео
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Задержали "милиционера ЛНР"
Задержали "милиционера ЛНР"
Сожгли позицию боевиков на терриконе
Сожгли позицию боевиков на терриконе
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Генеральские автомобили отправили служить на границу
Генеральские автомобили отправили служить на границу
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4268
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3942
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7650
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 августа 2019
1 Просмотров: 504
Між двома соснами
Ніхто так не сумнівається і ніхто так не боїться свого минулого, як українці. Нас стільки разів карали за нього і впродовж таких довгих століть, що ...
суббота, 10 августа 2019 20:40

Террористы пренебрегают российскими паспортами - Тука

  Комментировать
Террористы пренебрегают российскими паспортами - Тука
Тука рассказал, что на Донбассе не хотят брать российские паспорта. Фото: "Цензор"

Большинство населения оккупированных территорий Донбасса пренебрегает упрощенной процедурой получения российских паспортов.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал об этом "Прямому".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько людей на Донбассе получили российские паспорта

"По информации, которую мы получаем от спецслужб ожидаемого ажиотажа от упрощенной процедуры выдачи паспортов РФ не произошло. Россияне откровенно растеряны по этому поводу. Песчанк (главарь луганских боевиков - Gazeta.ua) даже проводил совещание среди так называемой "народной милиции", давал им нагоняй и ставил план по паспортизации, которой пренебрегают даже члены незаконных вооруженных формирований", - рассказал чиновник.

Россия отказывает в выдаче паспортов жителям Донбасса достигших 45 лет. Большинство таких документов возвращают с грифом "отказать", сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Террористы пренебрегают российскими паспортами - Тука». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Королевскую семью казнили повстанцы

Самое читаемое
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 207696
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге Просмотров: 37327
Геращенко на первой встрече &quot;ущипнула&quot; Разумкова
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова 6 Просмотров: 25930
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 Просмотров: 15079
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
16
 Просмотров: 14095
Донбасс
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
10
 Просмотров: 1584
Генерал Назаров, причастен к гибели Ил-76 на Донбассе, уволен из рядов ВСУ
Генерал Назаров, причастен к гибели Ил-76 на Донбассе, уволен из рядов ВСУ Просмотров: 342
Кровавое перемирие: на Донбассе снова потери
Кровавое перемирие: на Донбассе снова потери Просмотров: 1701
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
 Просмотров: 1251
Украина и Турция будут совместно производить высокоточное оружие
Украина и Турция будут совместно производить высокоточное оружие Просмотров: 306
Больше всего комментируют
6
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова
4
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
3
Трамп заговорил проо Зеленского
2
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
1
"Должны доказать, что мы лучшие партнеры для Турции, чем россияне"
Голосов: 4622
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua