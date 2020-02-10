Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска

В результате атаки погибли 17 человек из которых 7 военных, еще 64 были ранены.

24 января 2 штатных вооруженных сил РФ обстреляли микрорайон Восточный в Мариуполе. Снаряды реактивных систем залпового огня "Град" полетели в жилища в субботнее утро. В тот день большинство людей мирно отсыпалось после рабочей недели. Россияне трижды обстреляли город - в 9:15, 13:02 и 13:21, в общем выпустили 120 снарядов.