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понедельник, 10 февраля 2020 14:50

Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска

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Автор: 6264.com.ua
  Памятный знак открыли в 2018 году
Памятный знак открыли в 2018 году
10 февраля 2015 пророссийские террористы ДНР обстреляли Краматорск Донецкой области с реактивной системы залпового огня "Смерч". Таким образом боевики использовали запрещенные в мире кассетные боеприпасы.

В результате атаки погибли 17 человек из которых 7 военных, еще 64 были ранены.

Главная военная прокуратура квалифицировала обстрел Краматорска как террористический акт.

24 января 2 штатных вооруженных сил РФ обстреляли микрорайон Восточный в Мариуполе. Снаряды реактивных систем залпового огня "Град" полетели в жилища в субботнее утро. В тот день большинство людей мирно отсыпалось после рабочей недели. Россияне трижды обстреляли город - в 9:15, 13:02 и 13:21, в общем выпустили 120 снарядов.

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Дата
10
февраля

Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска

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