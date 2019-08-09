Террористическая ЛНР решила "присоединить" к себе еще несколько населенных пунктов

Главарь террористической ЛНР Леонид Пасечник заявил, что мост через реку Северский Донец и Станицу Луганскую присоединяют к псевдореспублике.

Соответствующий секретный указ в сети опубликовала волонтер Виктория Руда в комментариях под постом своего коллеги Тима Залаткина на странице в Facebook.

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Она отметила, что документ - настоящий.

"Начальнику народной милиции ЛНР привести войска в полную боевую готовность. Провести общую мобилизацию мужского населения в возрасте от 18 до 50 лет. Министру государственной безопасности" ЛНР провести оперативно-розыскные мероприятия на территории пгт Станица Луганская по выявлению антиреспубликанских элементов и принять меры по их устранению", - отмечается в указе.

Также в конце документа требуется, чтобы все "главы" городских и районных администраций подготовили обращение к "Народному совету ЛНР" о включении Станицы Луганской в ​​состав псевдореспублики.

Террористы ЛНР перешли линию разграничения и заявили, что Минские соглашения распространяют их власть на территорию Счастья.