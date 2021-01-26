Террорист Гиркин озвучил свою версию убийства главаря ДНР Захарченко

Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане "Сепар" в Донецке.

Эксглаваря ДНР Александра Захарченко в 2018 году убили его конкуренты из коммерческих дел.

"Захарченко создал свою республиканскую гвардию и финансировал ее за счет донбасских предприятий, за счет сбора, "черной кассы". Без согласований. Как только Захарченко был убит, его республиканскую гвардию тут же разогнали", – сказал так называемый министр обороны "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин (Стрелков). Фрагментом записи поделился в Twitter журналист Денис Казанский.

Он добавил, что Захарченко накануне ликвидации пытался выстроить собственную экономическую базу, но "пилить Донбасс стремились намного серьезнее, солиднее и уже богатые люди".

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Гиркин заявил, что Захарченко убили по коммерческим делам. Отомстили за то, что создавал собственную армию и перешел дорогу конкурентам.

Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане "Сепар" в Донецке. В российском расследовании BAZA говорится, что террориста взорвали, скорее всего, представители его собственной охраны.