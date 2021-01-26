Террорист Гиркин озвучил свою версию убийства главаря ДНР Захарченко

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 882
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 612
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2214
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 810
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1620
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1701
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 783
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1971
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 837
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
3
3
5
10
13
Ему было 28: показали фото воина ВСУ, которого убил вражеский снайпер
Ему было 28: показали фото воина ВСУ, которого убил вражеский снайпер
СБУ &quot;поймала&quot; российского наемника
СБУ "поймала" российского наемника
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Видео
Все видео
Боевики вернут пленных украинцев
Боевики вернут пленных украинцев
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Россияне признались в теракте в Волновахой
Россияне признались в теракте в Волновахой
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1620
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 576
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 252
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 837
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3087
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 909
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
вторник, 26 января 2021 04:00

Террорист Гиркин озвучил свою версию убийства главаря ДНР Захарченко

  Комментировать
Террорист Гиркин озвучил свою версию убийства главаря ДНР Захарченко
Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане "Сепар" в Донецке.

Эксглаваря ДНР Александра Захарченко в 2018 году убили его конкуренты из коммерческих дел.

"Захарченко создал свою республиканскую гвардию и финансировал ее за счет донбасских предприятий, за счет сбора, "черной кассы". Без согласований. Как только Захарченко был убит, его республиканскую гвардию тут же разогнали", – сказал так называемый министр обороны "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин (Стрелков). Фрагментом записи поделился в Twitter журналист Денис Казанский.

Он добавил, что Захарченко накануне ликвидации пытался выстроить собственную экономическую базу, но "пилить Донбасс стремились намного серьезнее, солиднее и уже богатые люди".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики 9 раз нарушили режим тишины

Гиркин заявил, что Захарченко убили по коммерческим делам. Отомстили за то, что создавал собственную армию и перешел дорогу конкурентам.

Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане "Сепар" в Донецке.

В российском расследовании BAZA говорится, что террориста взорвали, скорее всего, представители его собственной охраны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Террорист Гиркин озвучил свою версию убийства главаря ДНР Захарченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пышногрудая велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Пышногрудая велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 21096
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 Просмотров: 16444
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
3
 Просмотров: 10926
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
8
 1 Просмотров: 9720
Жертв могло быть больше: новые подробности расстрела школьника на горке
Жертв могло быть больше: новые подробности расстрела школьника на горке
 1 Просмотров: 9072
Донбасс
Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины: есть раненый
Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины: есть раненый Просмотров: 54
Боевики на Донбассе подстрелили украинского воина
Боевики на Донбассе подстрелили украинского воина Просмотров: 198
Выстоять помог пример киборга Терещенка и книги Шкляра - Маркив
Выстоять помог пример киборга Терещенка и книги Шкляра - Маркив
 Просмотров: 117
Украина покупает уголь у боевиков
Украина покупает уголь у боевиков
 Просмотров: 720
Россияне из нас не слезут - Сергей Пархоменко
Россияне из нас не слезут - Сергей Пархоменко
 1 Просмотров: 1089
Больше всего комментируют
6
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова
4
В России задержали более 3 тыс. митингующих
4
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Зеленский убирал снег
3
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
Голосов: 10295
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть