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среда, 22 июля 2020 01:29

Терористы уничтожили барельеф Шевченко. Поставят памятник главе ЛНР

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Терористы уничтожили барельеф Шевченко. Поставят памятник главе ЛНР
В Луганске уничтожили барельеф Шевченко. Фото: Информатор

В Луганске уничтожили барельеф украинскому писателю, художнику Тарасу Шевченко.

Рядом с этим местом боевики планируют установить памятник первому главарю ЛНР, террористу Валерию Болотову, сообщается на Telegram-канале "Донецка".

Журналист Денис Казанский в Facebook заявил, что это является подтверждением войны в Л/ДНР против "украинского народа, языка и культуры, а не против каких-то мифических" фашистов".

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Он уточнил, что террористы решили переименовать Луганский национальный университет им. Шевченко, убрав оттуда фамилию писателя.

Ранее сообщалось, что позиция России и ее представителей в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбасса сводится к одному - или Украина принимает их условия, или о мире и реинтеграции не может быть и речи.

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