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вторник, 26 ноября 2019 16:38

Тело нашли в канаве. На Луганщине жестоко убили ветерана АТО

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Тело нашли в канаве. На Луганщине жестоко убили ветерана АТО
На Луганщине жестоко убили ветерана АТО. Фото: архив Валерий Ананьев

В Луганской области убили ветерана АТО Юрия Гундар. Тело военнослужащего нашли с 23 на 24 ноября зарезанного в канаве, где он пролежал около 10 дней. Об этом сообщает ветеран АТО Валерий Ананьев на своей странице в Facebook.

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"Этих выходных Юру нашли зарезанного в канаве, где он пролежал около 10 дней. Юрий был бы последним человеком, который заслуживает так погибнуть. Но произошло все именно так. Не знаю, была ли его смерть героической, но жизнь была героическим - точно. Когда началась война, в его поведении ничего не изменилось. он так же никогда не скулил, а не жаловался, ответственно, молча делал свою работу. в 2014 году он получил осколочные ранения. по правильном - его должны были эвакуировать, но ребята вытащили из него куски металла , которые удалось, а с другими, застрявших между ре рамы, он продолжил воевать. Железный человек, но не с кино, а из жизни ", - написал он.

Из поезда в Киевской области выпал старший солдат, который ехал на службу в зону проведения операции Объединенных сил.

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26
ноября

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