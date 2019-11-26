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вторник, 26 ноября 2019 16:21

На Киевщине разбился военный

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На Киевщине разбился военный
Мужчина родился в 1987 году. Фото: Укринформ

Из поезда в Киевской области выпал старший солдат, который ехал на службу в зону проведения операции Объединенных сил.

От падения получил черепно-мозговую травму ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени, кома II степени, пишет пресс служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Его каретой скорой помощи доставили в Белоцерковский военный госпиталь, где он скончался.

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"Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели старшего солдата, который выпал из поезда. Установлено, что военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады двигался в составе подразделения эшелоном в зону проведения ООС. Пострадавший был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области ", - говорится в сообщении.

В Донецкой и Луганской областях продолжаются работы по поиску пропавших без вести. Об этом шла речь во время заседания рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе, военных и гражданских заложников.

В течение 2019 проведено 13 эксгумаций тел. Идентифицированы личности шести граждан, сообщил представитель управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Михаил Котелевский.

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Дата
26
ноября

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