Пропавшие без вести на Донбассе: В течение года провели 13 эксгумаций

Пропавшими без вести на Донбассе считаются 258 человек. Фото: 112

В Донецкой и Луганской областях продолжаются работы по поиску пропавших без вести. Об этом шла речь во время заседания рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе, военных и гражданских заложников.

В течение 2019 проведено 13 эксгумаций тел. Идентифицированы личности шести граждан, сообщил представитель управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Михаил Котелевский.

Участники заседания также рассмотрели вопрос полноценного возобновления работы Центра освобождения пленных и поиска пропавших без вести при СБУ.

Было предложено урегулировать правовой статус лиц, пропавших при особых обстоятельствах. Особыми обстоятельствами считаются вооруженный конфликт, военные действия, временная оккупация части территории государства, беспорядки внутри страны, чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.

Согласно предложенным изменениям, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет председателем постоянной комиссии по поиску пропавших без вести.

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По состоянию на конец июля 2019 пропавшими без вести в Донбассе считались 258 человек.