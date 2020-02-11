Телеканал для оккупированного Донбасса будет запускать россиянин

Над запуском нового телевизионного канала для оккупированных территорий работает режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко.
Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, сообщает РБК-Украина.
По его словам, команда "Студии Квартал 95" не имеет отношения к запуску нового телеканала, однако над проектом работает Кирющенко.
"Он один из тех, кто помогает в формировании концепции этого телеканала", - отметил Бородянский.
Кирющенко имеет российское гражданство. В 2015 году он также получил в Украине вид на постоянное жительство. Это произошло тогда, когда Кирющенко участвовал в съемках сериала "Слуга народа".
Телеканал для временно оккупированных территорий запустит вещание 1 марта текущего года.
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