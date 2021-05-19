Таран хочет противоракетную систему, как в Израиле: рассматривают возможность закупки

Женщина передает посылку израильскому солдату, когда поблизости, в Ашкелоне, видно противоракетную систему "Железный купол". Систему используют с марта 2011-го. ФОТО: Reuters

Министерство обороны Украины рассматривает возможность покупки противоракетной системы типа "Железного купола", которая действует в Израиле.

Об этом сказал министр обороны Украины Андрей Таран во время визита на предприятие "Мотор Сич". Сообщает "Укринформ".

"Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Хотел бы отметить, что "Железный купол "- один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", - сказал Таран.

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"Железный купол" - мобильная система ПВО Израиля, предназначенная для перехвата и уничтожения ракет малой дальности и 155-мм артиллерийских снарядов, выпущенных с расстояния от 4 до 70 км. Это первая система такого рода в мире. Разработанная компанией Rafael Advanced Defense Systems, работает при любых погодных условиях, включая туман, пылевую бурю, низкие облака и дождь.