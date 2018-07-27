"Там есть "псы войны", которых надо сдерживать": что кроется за контрактам для добровольцев

Несколько дней назад командующий Объединенных сил Сергей Наев предложил добровольцам служить в ВСУ на основании контракта.

Предложение он высказал во время встречи с лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошом.

Автор: штаб ООС Командующий Объединенных сил Сергей Наев обговория с лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошом возможность перехода добровольцев на контракт

Наев предложил бойцам УДА проходить военную службу в резерве, в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны. Обсудили возможное участие добровольцев в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны.

5 мая 2014 года сформировался добровольческий батальон "Азов". Сейчас отдельный отряд специального назначения "Азов", формирование Национальной гвардии Украины, подчиняется Министерству внутренних дел.

Добровольческий батальон формировался из гражданских лиц и людей, которые имеют опыт военной службы или прошли ускоренный, двухнедельный курс подготовки при МВД. При основании основу составили участники двух общественных организаций: Автомайдан и "Патриот Украины".

Военное формирование "Азов" освобождало Мариуполь в июне 2014 года, принимало эпизодическое участие в боях под Иловайском, обороняло Мариуполь с конца августа 2014 года, осуществляло наступление на Широкино в феврале 2015 года.

Автор: Главком 5 мая 2014 сформировался добровольческий батальон "Азов"

9 октября 2014 принято решение о переводе полка особого назначения "Азов" МВД Украины в состав Национальной гвардии Украины. Это позволило обеспечить подразделение специальным комплектованием, начать формирование его штатов и резерва, передать ему боевую технику. В его составе появился артиллерийский дивизион и танковое подразделение.

В военном конфликте добровольческий батальон "Азов" потерял по меньшей мере 44 бойца.

29 мая 2014 сформировался добровольческий батальон "Донбасс". Теперь это подразделение, входит в 18-й полк оперативного назначения (в/ч 3057) Национальной гвардии Украины. В формировании было 800 бойцов.

В начале 2015 году часть батальона "Донбасс" уволена из рядов Нацгвардии. Причиной стало "неприбытие в воинскую часть для проведения учебных сборов". 17 января 2015 в составе ВСУ создан 46-й отдельный батальон спецназначения "Донбасс-Украина". Часть тех людей ранее была уволена из батальона Донбасс и перешла служить в новое формирование. Командиром нового подразделения стал первый заместитель командира батальона "Донбасс" подполковник Вячеслав Власенко, позывной "Филин". Численность батальона около 1000 человек.

Автор: Батальйон "Донбас-Україна" 29 мая 2014 сформировался добровольческий батальон "Донбасс".

Батальон участвовал в боях за Иловайск и Дебальцево. А также за Новоподгородное, Мариуполь, освобождал Великоновоселковский район, Артемовск, Попасная, бои за Лисичанск, Первомайск, Карловку, Марьинка, Пески, Бахмутивську трассу, Углегорск, Логвиново. Бойцы были активными учасниками торгово-транспортной блокады Донбасса.

По состоянию на январь 2016 года, 67 бойцов батальона "Донбасс" погибли, 173 получили ранения и 20 пропали без вести во время антитеррористической операции.

17 июля 2014 сформировался Добровольческий украинский корпус "Правый сектор". Конце 2015 года лидер движения Дмитрий Ярош вышел из "Правого сектора". Образовал на базе фронтовых подразделений корпуса Украинской добровольческую армию.

Статус корпуса официально не урегулирован. Он является частью "военно-политического движения "Правый сектор"; при этом члены ДУК могут не быть членами партии. В добровольческий корпус также входит медицинское подразделение "Госпитальеры".

Бойцы ДУК "ПС" воевали за Саур-Могилу, Донецкий аэропорт, Пески, Широкино, Авдеевку. Кроме того, добровольцы в сентябре 2015 присоединились к блокированию админграницы с Крымом.

На начало февраля 2016 во время войны боевые и небоевые потери составили убитыми - 64 человека, ранеными - более 500 бойцов.

Взаимодействие добровольческих батальонов и ВСУ

С 6 августа 2014 по 3 сентября 2014 продолжались бои за Иловайск. Тогда в окружение боевиков попали как военные ВСУ Украины, такие и бойцы добровольческих формирований. В ловушке террористов находились 1400-1700 бойцов, вместе с военной техникой. В операции погибло 368 украинских защитников, ранены 429, в плен к боевикам попали 300 бойцов, пропали без вести 18.

Автор: 24 Канал 2014-го года в боях за Иловайск погибло 368 украинских защитников

"Опыт, полученный по результатам боевых действий в районе Иловайска, в частности ряд поражений и самовольных отступлений отдельных подразделений сил АТО, обусловили необходимость интенсификации процессов подготовки личного состава, управления, взаимодействия, обеспечения и создания резервов. Недостатки взаимодействия добровольческих отрядов с подразделениями ВСУ дали основания для начала процесса их вхождения в состав Вооруженных сил, Национальной гвардии или превращения в специальные батальоны Министерства внутренних дел Украины. Сейчас этот процесс в целом завершен", - говорится в расследовании трагедии Министерством обороны Украины.

Успешные и неуспешные факты, как различные добровольческие формирования пошли на службу

6 июня 2014 сформировался добробат "Киевская Русь", Военное формирование смогло интегрироваться в Вооруженные силы Украины, теперь это 25-й отдельный мотопехотный батальон. Ядром батальона стали активисты "Киевской Самообороны" из 40-й и 42-й сотен. Подразделение было сформировано из добровольцев и по призыву военным комиссариатом Киевской области.

Формирование принимало активное участие в боях за Дебальцево и на Светлодарской дуге. По состоянию на март 2017 батальон потерял в боях 33 бойца.

В апреля 2014 года образовался батальон "Киев-2". Сформированный из членов Самооборона Майдана. Костяк подразделения составили бывшие военные из афганской сотни и активисты праворадикального движения С14 (Сечь). Теперь это 2-я рота полка особого назначения "Киев", подразделение Национальной полиции Украины.

Батальон участвовал в боях за Дебальцево и Славянск. Впоследствии охранял территорию в Луганской области. Официальная потеря в боях - рядовой милиции, погиб 18 августа 2014.

Автор: Уніан В боях за Дебальцево погибло 180 украинских защитников, 31 считаются пропавшими без вести

Добровольческие батальоны, которые исчезли или "рассеялись" после входа в государственные формирования

Подразделение "Карпатская сечь" создан в 2014 как отдельная добровольческая чета, названный в честь организации народной обороны.

23 мая 2015 бойцы-добровольцы вместе с командиром приняли присягу на верность Украинскому народу и влились в состав Вооруженных Сил Украины.

13 апреля 2016 отдельная сводная штурмовая чета "Карпатская Сечь", которая интегрировалась в состав 93-й механизированной бригады на Днепропетровщине - расформирована.

"На сегодня еще несколько сотен украинский добровольцев "Карпатской Сечи" готовы были подписать контракт с Вооруженными силами Украины. Но по непонятным для нас причинам нам доказано распоряжение о расформировании нашего подразделения", - заявил командир роты Олег Куцин. По его словам, власти умышленно уничтожил движение.

Автор: zik.ua Боец Сергей Ульянов 26 июля совершил самоподжог под стенами Минобороны. Он требует признания равных прав добровольцев с участниками боевых действий

Добровольческий батальон ОУН образовался в июле 2014 года. Наибольший до сих пор по численности отдельное подразделение ОУН находился в составе батальона "Азов". После отказа в государственной регистрации, руководство батальона решило войти в состав ДУК "ПС". В августе 2014 Добровольческий Батальон ОУН отделился от ДУК "ПС" в самостоятельное подразделение.

В апреле 2015 в связи с договоренностями об отводе добровольческих батальонов с линии фронта, их вывели из Песков. 10 апреля один из бойцов батальона сообщил, что девяносто третий бригада пытается разоружить добровольцев. Военные поставили ультиматум перед добровольцами о добровольном сложении оружия. Впоследствии, часть бойцов вошла в состав ВСУ как отдельное подразделение 93-й ОМБр ВСУ.

Добровольческий батальон "Сич" создан в июне 2014 года, на базе партии "Свобода". 21 декабря 2015 батальон реформирован в 4-ю роту "Сич" полка "Киев". Подчиняется Министерству внутренних дел Украины.

Мнения экспертов относительно перехода добровольцев на контракт

Почему сейчас началась активная фаза легализации добровольцев?

- Это не легализация, а перевод добровольцев на контрактную службу. Легализация - это когда принимается определенный закон и добровольцы могут иметь оружие, форму, легализуются добровольческие отделы (формирования) в составе МВД или Министерства обороны. Они имеют другой статус. Люди туда приходят служить не за контракт. То, что предлагает Наев - это просто переход людей в ряды ВСУ. И это не легализация добровольцев, а уничтожение этого движения окончательно, - говорит военный эксперт Юрий Касьянов.

Какие угрозы несет переход на контракт?

- Не секрет, что именно добровольцы в первые дни войны взяли на себя основную тяжесть противостояния агрессии, защиты и освобождения территории. Это были мотивированы граждане, которые пошли воевать не за деньги. И понятно, что такие высоко мотивированные люди для сегодняшней власти опасны. Поэтому начиная с конца 2014 года ведется последовательная политика по ликвидации добровольческих частей, подразделений и вообще добровольцев как класса. Большинство добровольческих батальонов или перевели в ВСУ, люди позвильнялись, или в состав МВД. Такие не хотят служить на контракте, а служат только тогда, когда чувствуют опасность для страны.

Автор: facebook Конгресс США, со своей помощи, составляла около 3,1% бюджета (2018), запретил выделять средства отдельным преемникам добробатив, в частности «Азову»

Будут ли сейчас добровольцы массово переходить на контракт?

- Эта история с "легализацией" добровольцев приведет к тому, что этих людей существенно уменьшится на фронте.

Неподконтрольных добровольцев могут со временем начать преследовать?

- Конечно. Это и сейчас происходит. Многие уже сидят по тюрьмам. Частично преследовать таких людей нужно, потому что среди них есть так называемые "псы войны". Они идут на войну ради адреналина, легкой наживы, некоторые идет чтобы убивать других. Такие люди есть и они творят много зла. Их бесспорно преследуют. Но позиция нашей власти - это просто ликвидация добровольцев как класса. Это создание из всех граждан войны крепостных, - добавил Касьянов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наев и Ярош обсудили военные контракты для добровольцев

Ситуацию вокруг "легализации добровольцев" прокомментировал военный эксперт Олег Жданов.

Наев предложил Ярошу, что добровольцы могут переходить на контракт.

- Речь идет об активной борьбе против добровольцев, после лета 2015 года. Все эти батальоны сформировали и финансировались не из военного бюджета. Тлько оперативно они покорялись ВСУ, то есть, в боевой обстановке. Согласовывали разведданные, уточняли задачу и координировали совместно ведения боевых действий. Остальное было самостоятельное. Это не устраивало начальника Генштаба. Добровольцы задавали умные вопросы. Почему им запретили зайти в Луганск, когда они вышли на окраины города и город был пустым и т.д. В результате, ВСУ начали подминать под себя добровольческие батальоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы пришли защитить Украину" - почему добровольцы не идут в ВСУ

Первый инцидент с добровольцами был с "Айдаром". Бойцы перекрывали Воздухофлотський проспект в Киеве. Связано с тем, что добровольческие батальоны поставили перед фактом: либо вы вступаете в ряды ВСУ или Нацгвардии. Основное количество добровольцев вступили в ВСУ. После перехода в армию, присвоение номера части и печати, происходит переаттестация солдат. Все "неугодные" или те, кто выражали "свободные мысли" - не прошли аттестацию. На их место, уже как на штатное подразделение ВСУ, ставили тех, кого считали нужным. И все эти батальоны стали обычными частями в составе ВСУ. Задача Наев - все подмять под себя. Для этого и создали ООС.

В ближайшее время добровольческие формирования полностью исчезнут?

- Их уничтожают, потому что это неподконтрольные организации. Люди, которые здраво мыслят и задают неудобные вопросы.

Что сейчас нужно делать добровольцам?

- Против государственной машины официально нельзя выступать. И все что они могут сделать - пойти на противостояние. Мы знаем, чем оно закончится.

Ранее в "Правом секторе" возмутились из-за высказываний командующего ООС Сергея Наев о невозможности пребывания добровольцев ДУК и УДА в зоне боевых действий на Донбассе.