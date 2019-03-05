Такого за 5 лет не было: показали пустые полки супермаркетов в ДНР

Фото: twitter.com/hochu_dodomu

В оккупированном Донецке в супермаркетах наблюдается тотальный дефицит продуктов. Полки с продуктами заполнены лишь на 10%.

Блогер "Хочу домой" обнародовал фотографии в Twitter супермаркета "Амстор" в Донецке на бульв. Шевченко.

"Такого за эти пять лет еще не было. Видимо, все?" - говорится в комментарии.

Он также добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и в супермаркете "Амстор", расположенном возле цирка.

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В комментариях пользователи начали искать причины ситуации: "Реально там такое изобилие?", "Да, когда то яблоку негде было упасть!!!", "Да и население стало намного меньше", "Наверное, все нарасхват", "Совок рулит, а у меня где-то карта лежит, амсторовская, в 14 году было много бонусов"," Гадом буду украинские ДРГ все съели, а что не съели по традиции подавили тракторами гордые новоросы, чтобы не кормить Киев".

В супермаркете оккупированной Евпатории попытались скрыть дефицит товаров. Пустые холодильники заложили рулонами туалетной бумаги. Сверху на полках разместили десятки упаковок одинакового майонеза.