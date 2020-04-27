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Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист

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Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист
Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО. Фото: pixabay.com

Компания Мастер-торг", которая 3 года назад фигурировала в журналистских расследованиях, как фирма Олександра Януковича, получила в ОРДЛО шахту "Чайкино" с запасами угля в 100 млн т.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский в своем блоге.

На опубликованном видео говорится, что в подконтрольных боевикам СМИ начали распространять информацию о якобы реанимации шахты "Чайкино" в Макеевке Донецкой области ООО "Мастер-торг". У этой компании оказалось весьма сомнительное прошлое.

Ее официальный основатель Дмитрий Егурнов – лицо, приближенное к окружению главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина.

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Кроме того, белорусский канал "Белсат" в своем расследовании о том, как белорусские товары попадают в ОРДЛО, называл "Мастер-торг" крупнейшим импортером товаров на оккупированный Донбасс.

Также журналисты располагают информацией, что эта донецкая фирма связана с сыном экс-президента Януковича Александром.

"Мы видим, как он теперь подминает под себя шахты, угольную отрасль и, очевидно, вместе с Курченко начинает добывать уголь, который затем вывозит в Россию", – рассказывает Казанский.

По информации журналиста, "Мастер-торг" недавно получил дешевый кредит в 500 млн руб. от главаря террористов Пушилина.

"Понятно, что это просто дерибан денег, который прикрывается какими-то высокими целями, – отмечает Денис Казанский. – Это все подтверждает, что не так уж и плохо чувствуют себя регионалы-беглецы. Деньги поступают этим мерзавцам, которые ранее грабили Украину. После Майдана они сбежали, и теперь грабят этот маленький кусочек, который захватили".

На временно неподконтрольной Украине территории Луганской области оккупационная администрация РФ ликвидировала 2 шахты: "Новопавловская" и "Миусинская" в городе Хрустальный - ранее Красный Луч.

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