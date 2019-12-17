Сводка Минобороны: на фронте обстрелы и очередные нарушения россиян на Донбассе

Российские военные наемники дважды обстреляли позиции защитников Украины в Донбассе.

Потерь среди украинских военных нет, сообщили в Министерстве обороны Украины.

"С полуночи противник 35 минут со станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия со стороны ДОЛОМИТНЫЙ вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил у Новолуганское. А с 7:20 до 7:45 с автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Крымского ", - говорится в сообщении.

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В Министерстве обороны добавили, что несмотря на минские договоренности россияне наращивают свое военное присутствие на Донбассе.

"С начала декабря на Донбасс железнодорожным транспортом было доставлено около трех тысяч тонн горюче-смазочных материалов. На прошлой неделе из России скрыто перемещено колонну военной техники: бронетехники, артиллерийского вооружения и грузовой автомобильной техники с личным составом и материально-техническими средствами военного призначення.Бойовикы получают экспериментальные образцы оружия и снаряжения российского производства для опытной эксплуатации в боевых условиях. Временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганс й областях как испытательный полигон, говорится в сообщении ", - говорится в сообщении.

С начала 2014-го года Россия, вопреки международному праву, ворвалась на территорию Украины. В марте 2014-го аннексировала Крым. На территории Донбасса начала военные действия оккупировав часть Донецкой и Луганской областей.