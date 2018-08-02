Сутки в ООС: ранили 5 военных, один пропал

21 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Фото: novynarnia.com

За прошедшие сутки, 01 августа, боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Трое военнослужащих Объединенных сил были ранены, еще двое пострадали 2 августа.

Тяжелое вооружение не применялось, сообщает пресс-центр ООС.

За прошедшие сутки также пропал один военнослужащий подразделения Объединенных сил. Организовано его поиски.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП, по защитниках Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Майского, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного.

Также боевики 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутово и Широкино. Наряду с этим, оккупанты обстреляли наши позиции у Водяного из 82-мм миномета.

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По данным разведки, 5 оккупантов погибло и 4 получили ранения.

31 июля и 1 августа в г. Лисичанск Луганской обл. украинские военные провели меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.