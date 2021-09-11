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суббота, 11 сентября 2021 09:00

Сутки на Донбассе: есть погибший и раненые

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Сутки на Донбассе: есть погибший и раненые
По состоянию на 7 утра 11 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками. Фото: president.gov.ua

В течение 10 сентября на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Обстреляли позиции украинских военных. Один защитник умер, трое - ранены.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью, еще трое - осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья средней тяжести", - отметили в ООС.

В районе населенного пункта Попасная оккупанты трижды вели огонь по позициям наших защитников с автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра. Обстреляли наши позиции у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино и Водяного оккупационные войска применили гранатометы различных систем. Кроме того, в Луганской и Донецкой области зафиксирован пролет двух враждебных беспилотников типа "Орлан-102" с пересечением линии разграничения.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7 утра 11 сентября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

В этом году в августе на Донбассе погибли девять украинских бойцов - всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

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Дата
11
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