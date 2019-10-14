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понедельник, 14 октября 2019 19:50

Сутки на Донбассе: боевики продолжают обстрелы

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Сутки на Донбассе: боевики продолжают обстрелы
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: "Цензор.нет"

Наемники Российской Федерации в течение суток 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центре штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война на Донбассе: военные рассказали о ситуации

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Свободного в направлении Золотого-5 с ручной противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

На Донбассе боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров.

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