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суббота, 12 июня 2021 09:50

Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, погиб военный

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Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, погиб военный
Враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, с автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Фото: пресс-центр ООС

11 июня вражеские войска 9 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Один военный погиб, сообщают в пресс-центре ООС.
"Вблизи Водяного, что у Донецка, и в районе Новгородского враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
"В направлении Опытного враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов. У населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Старогнатовки враг обстреливал украинских военных из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов".

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По состоянию на 7:00 утра 12 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщают в пресс-центре. Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Россия отказалась отдавать Украину четырех тяжелобольных заключенных. С инициативой обмена на прошлом заседании ТКГ выступил глава делегации Украины Леонид Кравчук.

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Дата
12
июня

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