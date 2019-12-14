Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, один раненый

В результате обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил. Потерь с нашей стороны не было. Фото: штаб ООС

За минувшие сутки на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня. Позиции Объединенных сил обстреливали из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

В районе оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов, передает штаб ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В больнице скончался ветеран войны на Донбассе

У Марьинки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия, вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия. Неподалеку Павлополя и Березового - из станковых противотанковых гранатометов, у Каменки - с РПГ и пулеметов крупного калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано такое же количество вражеских обстрелов. Стреляли из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

В результате обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил. Потерь с нашей стороны не было.

До февраля 2020 года в ВСУ будет создана новая структура - командование Медицинских сил.