Сурков прибыл на Донбасс - офицер предполагает "слив" ОРДЛО

В Луганск прибыла делегация во главе с Сурковым, советником Путина. Фото: комсомольская правда.

22 августа в Луганск прибыла делегация из России во главе с Владиславом Сурковым, советником Владимира Путина.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

По его информации, оккупанты грузят танки и вывозят их в неизвестном направлении. Эти события могут быть следствием решения вернуть оккупированные территории обратно в Украину, предположил офицер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ узнали подробности обмена пленными между Украиной и РФ

"Есть неподтвержденная информация о пребывании в Луганске Суркова. В связи с секретностью, которой придерживаются оккупанты, пока цель визита неизвестна.

В одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и вывозят в неизвестном направлении. В Ростовской области со стороны РФ почти закончили построение инженерно-защитных сооружений. Ввели запретную зону и ограничительные меры. Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь. РФ решила слить Донбасс?" - пишет Штефан.

Посол США в России Джон Хантсман надеется, что в ближайшее время состоится встреча между помощником президента России Владиславом Сурковым и спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.