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вторник, 08 октября 2019 20:19

Суд задержал добровольца из США - подозревают в убийстве

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Суд задержал добровольца из США - подозревают в убийстве
Крейга Лэнга подозревают в убийстве двух человек. Фото: "20 минут"

Винницкий апелляционный суд арестовал на 60 суток гражданина США, бывшего американского военнослужащего Крейга Лэнга, который в 2015 году приехал в Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ на Донбассе.

Правоохранительные органы США требуют его экстрадиции, адвокаты американца выступают категорически против выдачи, пишет "Радио Свобода".

Суд отменил решение предыдущей инстанции, по которому американец находился под домашним арестом. Судья объявил, что решение не может быть обжаловано в кассационной инстанции.

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"Нас не услышали, не услышали наши утверждения о нарушении международных договоров, об отсутствии запроса на экстрадиционную проверку. Мы не можем обжаловать это решение в кассационной инстанции, хотя попробуем", - сказал адвокат Дмитрий Моргун.

Он заявил, что его подзащитный выполнял все требования суда первой инстанции относительно домашнего ареста.

Ленга подозревают в том, что он вместе с соратником разместил в интернете объявление о продаже нескольких единиц оружия. В апреле 2018-го на предложение откликнулась пожилая пара. Операцию договорились провести в небольшом городке во Флориде. После того, как супруги прибыли в условленное место, Ленг с другом, по версии следствия, застрелили покупателей. Правоохранители предполагают, убийство произошло с целью грабежа. С собой у погибших было три тысячи долларов.

29-летний американец Крейг Лэнг приехал в Украину в 2015-м. Служил в армии США 5,5 лет. Воевал в Ираке и Афганистане. После службы в армии в 2015-м приехал в Украину. Поступил в ДУК "Правый сектор". В 2015-2016-х воевал с ними, затем присоединился к Грузинского легиона (подразделение иностранцев, решивших воевать на Донбассе против РФ).

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Дата
08
октября

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