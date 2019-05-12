"Студента" из боевиков "партизаны" отправили в реанимацию: фото

В оккупированной боевиками Макеевке Донецкой области неизвестные "партизаны" нанесли тяжелые травмы одному из членов незаконных вооруженных формирований.
Речь идет о боевика по кличке "Студент", сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики стягивают тяжелое вооружение к границе с Донецком
По данным сайта "Миротворец", пострадавший - 32-летний Александр Бороденко. Он является уроженцем Макеевки.
Бойцы ВСУ ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе 20-летнего Алексея Ищенко. Боевик был родом из Дебальцево.
×
Комментарии