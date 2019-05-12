"Студента" из боевиков "партизаны" отправили в реанимацию: фото

Фото: Facebook Анатолия Штефана

В оккупированной боевиками Макеевке Донецкой области неизвестные "партизаны" нанесли тяжелые травмы одному из членов незаконных вооруженных формирований.

Речь идет о боевика по кличке "Студент", сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации", - говорится в сообщении.

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По данным сайта "Миротворец", пострадавший - 32-летний Александр Бороденко. Он является уроженцем Макеевки.

Бойцы ВСУ ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе 20-летнего Алексея Ищенко. Боевик был родом из Дебальцево.