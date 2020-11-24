Стрелял в украинских военных - схватили снайпера ЛНР

Фото: ssu.gov.ua

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила бывшего снайпера ЛНР.

Он был участником террористической организации и воевал против сил антитеррористической операции на Луганщине, сообщила пресс-служба СБУ.

"2015 года житель Харькова вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен "командиром отделения 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. Платова". Затем по собственному желанию перевелся в разведывательную роту, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность "разведчик-снайпер". С августа 2015-го до июля 2016 года в составе диверсионных групп он выполнял задания вдоль линии столкновения. В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных сил Украины в районе города Золотое ", - говорится в сообщении.

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Злоумышленник вернулся в Харьков после того, как уволился из "службы". Мужчина скрывался от правоохранителей.

Ему сообщили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

Украинская армия вернула под контроль село Рассадки Бахмутского района Донецкой области. Спецназовцы готовились к операции месяц.