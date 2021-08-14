"Стрелял по всем, кого видел" - пьяный боевик убил семь человек

Пьяный боевик ДНР 19-летний Даниил Цуприк расстрелял четырех однополчан и трех гражданских. Фото: t.me/LastBP

Боевик ДНР расстрелял семерых однополчан и местных жителей во время распития спиртного. Инцидент произошел в ночь на 13 августа.

Стрелка зовут Даниил Цуприк, ему 19 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале "Последний Блокпост". О событии также проинформировали в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины. Опубликовали детское фото нападавшего и запись переговоров наемников.

"Ефрейтор гвардии из воинской части 08-819 во время драки открыл стрельбу по людям, а затем бросил в них гранату. Среди погибших один командир, трое солдат и трое местных жителей", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Похмелье будет болезненным" - пьяные оккупанты подорвались на собственных минах

Сообщается, что он скрылся с места происшествия и передвигается пешком. Одет Цуприк был в камуфляж войск РФ "березка" и бронежилет. При себе у него был автомат, из которого он стрелял "по всем, кого видел".

"Причина конфликта - обычная пьяная ссора. И скорее всего, как это всегда бывает, официально боевики не будут об этом сообщать. Начнут, как всегда, лепить чушь, что их ликвидировала украинская ДРГ", - пишут в Telegram-канале "Последний Блокпост".

Впоследствии некоторые источники сообщили о том, что утром в субботу Цуприка якобы нашли и ликвидировали сами террористы. В то же время, по данным разведки, он находится в розыске.

Внимание! Запись содержит нецензурную лексику! (18+)

Главари ОРДЛО и российские СМИ распространяют очередные фейки об украинских военных. Якобы Украина провела диверсию в районе населенного пункта Голубовское и убила пятерых боевиков на оккупированной территории. По информации разведки, их всех убил российский наемник во время пьянки, а потом застрелился сам. Чтобы скрыть истинную причину гибели боевиков, российские пропагандисты целенаправленно распространяют противоречивые слухи об обстоятельствах и точном месте происшествия.