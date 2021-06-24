Сторонника "русского мира" задержали с помощью БТР

На Луганщине сторонника "русского мира" задерживали с помощью бронетранспортера БТР-70.

В его доме провели обыск. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Правоохранители обнаружили в пророссийского дельца бюллетени, которые использовали во время голосования в псевдо-референдуме в 2014 году.

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Мужчине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Представителями СБУ, в рядах Нацполиции Луганщины, разоблачили бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Армия Юго-Востока".

Подозреваемый присоединился в ряды правоохранительных органов в 2016 году, где и проходил службу до настоящего времени.

Известно, что фигурант участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок.

Злоумышленника также зачислили в разведывательное подразделение боевиков, которое возглавлял гражданин РФ с позывным "Спец".

Нацгвардийци задержали контрабандистов у Станицы Луганской. Преступники держали пищевые продукты и автозапчасти в укромном месте на берегу реки Северский Донец. Свой товар перенаправили на оккупированную часть Луганщины.