Столичную улицу назовут в честь погибшей Амины Окуевой

Столичные улицы получат имена погибших АТО. Фото: apostrophe.ua

Столичная улица будет носить имя погибшей участницы АТО Амины Окуевой.

Решение завердил Киевсовет, сообщает Укринформ.

Предварительное название переименованной улице - Проектная, она находилась в Шевченковском районе.

Вместе с этим переименовали улицу Панельную в Днепровском районе Киева.

Будет носить имя погибшего в августе 2014 году на Донбассе бойца батальона "Айдар" Андрея Аболмасова.

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Амина Окуева погибла 30 октября в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области. Неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым. В Амину попали шесть пуль. Адам получил ранения.