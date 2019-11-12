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вторник, 12 ноября 2019 18:13

Столичную улицу назовут в честь погибшей Амины Окуевой

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Столичную улицу назовут в честь погибшей Амины Окуевой
Столичные улицы получат имена погибших АТО. Фото: apostrophe.ua

Столичная улица будет носить имя погибшей участницы АТО Амины Окуевой.

Решение завердил Киевсовет, сообщает Укринформ.

Предварительное название переименованной улице - Проектная, она находилась в Шевченковском районе.

Вместе с этим переименовали улицу Панельную в Днепровском районе Киева.

Будет носить имя погибшего в августе 2014 году на Донбассе бойца батальона "Айдар" Андрея Аболмасова.

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Амина Окуева погибла 30 октября в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области. Неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым. В Амину попали шесть пуль. Адам получил ранения.

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