"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине

Кремль выдвинул ультиматум НАТО и Соединенным Штатам в отношении Украины. Брюссель и Вашингтон его не приняли. Между тем, на Донбассе война является обыденной реальностью, а не просто вероятной угрозой уже восьмой год.

Gazeta.ua подготовила обзор прессы – что мировые медиа писали об Украине и событиях вокруг нее 15-21 декабря.

"Жизнь под угрозой вторжения", The Washington Post, США

По одну сторону реки Кальмиус на Донбассе – Украина. Далее усеянная воронками от артиллерийских снарядов грунтовая дорога. С другого берега, менее чем в двух километрах – силы россиян. Там продолжается ежедневное истощение статус-кво в почти 8-летнем конфликте.

Украинские чиновники и западные союзники боятся, что Кремль готовит новое вторжение. Они говорят: в аннексированном Крыму и у границ с Украиной сосредоточено 100 тыс. российских военных и множество военной техники.

Москва отрицала, что готовится к нападению. Но требует письменных "гарантий безопасности" от Запада. В списке пожеланий: обещание, что НАТО не будет расширяться к востоку, а также прекратит всю деятельность, включая обучение, в Украине. Альянс заявил, что не выполнит этого. Некоторые аналитики боятся, что Россия использует это как оправдание для начала войны в восточной окраине Европы.

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В Гранитном – деревне на Кальмиусе, граничащей с контролируемой сепаратистами территорией, продолжается война. Этот район был относительно мирным местом на линии фронта, но в октябре в результате обстрела здесь повредило несколько жилых домов. В ответ украинские силы нанесли удар с помощью беспилотника.

Стена спальни Светланы Хайтуловой взлетела на воздух, когда она была в доме. 70-летняя женщина плачет, рассказывая об этом. Белый брезент теперь закрывает дыру, не защищая от холода.

"Как мой сын и его жена будут жить здесь? Этому нет конца края", – говорит Хайтулова.

Передвижение по Донбассу означает периодические остановки на контрольно-пропускных пунктах. Украинские солдаты спрашивают, куда едете и почему. Пейзаж – разрушенные опоры линий электропередач – остатки времен, когда здесь продолжались боевые действия в 2014 и 2015 годах.

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Горячая фаза никогда не прекращалась

"Теперь весь мир знает, что в Украине идет война с Россией. Раньше думали, что здесь все хорошо, а на самом деле горячая фаза никогда не прекращалась", – говорит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Автор: The Washington Post Светлана Хайтулова стоит на своем дворе в селе Гранитное Донецкой области. Ее дом повредил снаряд боевиков

Улица Хайтуловой усеяна разбитыми шлакоблоками. Дворы покрыты воронками от снарядов. Некоторые жители начали восстанавливать дома, а другие не видят смысла, потому что в любую минуту может произойти новый обстрел.

Украинский солдат пришел дом Хайтуловой. Говорит ей, чтобы не плакала, потому что он перевезет ее в один из заброшенных домов в этом районе, который хотя бы можно обогреть.

Автор: The Washington Post Мост через реку, ведущую в неподконтрольную никому «серую зону»

Идем вдоль реки, и украинские солдаты предлагают бежать.

"Мы на открытом месте, а враг с другой стороны", – говорит один из них.

Солдат беспокоят российские войска вдоль восточной границы Украины. Но их распорядок дня не изменился. Когда солнце встает, здесь тихо. Они могут сидеть в окопах, пить кофе. Ночь более опасна. Силы россиян с наступлением темноты засыпают минами.

Украинские солдаты слышат музыку сепаратистов. Расстояние между окопами может быть всего 80 метров

На некоторых участках расстояние между двумя сторонами может быть всего 80 м. Украинские солдаты слышат музыку сепаратистов. Иногда те что-то кричат. Этого врага воспринимают посерьезнее. К опасности вторжения российской армии относятся скептически.

"Считаю, они не нападут, потому что понесут большие потери. Прежде всего в экономике, потому что будут санкции. К тому же, если будет масштабное наступление, количество жертв с их стороны будет значительно выше. Все пойдет не так, как хотят", - говорит украинский капитан Дмитрий.

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"Россия требует "срочного" ответа на требования гарантий отказа от расширения НАТО", The Times, Великобритания

Москва пригрозила эскалацией напряженности в отношениях с западными странами, если НАТО не выполнит ее требование вывода войск из стран-членов в Восточной и Центральной Европе.

Российские государственные СМИ предупреждают зрителей о перспективе войны с США.

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"Соединенные Штаты должны отказаться от гегемонии. Она закончилась. Либо они отступят добровольно, либо заставим силой. Россия не дает никаких гарантий будущего Украины. Тем более, как суверенного государства. Может, мы действительно на пороге войны с НАТО", – говорит ведущий телеканала "Россия 1".

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков говорит, что предложения Кремля – не ультиматум, но призвал западных лидеров не недооценивать Москву.

"Анджей Дуда: надо сделать все, чтобы не допустить нападения на Украину", Polskie Radio, Польша

Польша и Литва как члены НАТО должны сделать как можно больше для повышения безопасности в Центральной и Восточной Европе. Об этом сказал президент Анджей Дуда во время визита в Украину. Встретился на курорте в Гуте с главами Литвы Гитанасом Науседой и Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита "Люблинского треугольника".

Говорили о двух кризисах. Первый – миграционный на польско-белорусской границе. Ее создал режим Александра Лукашенко с Москвой. Второй – усиление военного присутствия России у границ с Украиной и на польско-белорусской границе.

Дуда категорически против уступок России, которая напала на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014-м, до сих пор держит под оккупацией части обоих. Подтвердил поддержку Киева в конфликте с Москвой. Мол, безопасность Украины – фундаментальный вопрос.

Автор: Канцелярия президента Польши Президенты Польши, Украины и Литвы встретились на украинском курорте в Гуте

Дуда напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг считает: невозможно уступать российские ультиматумы – обещания Путина отвести войска из-под украинских границ в обмен на блокирование расширения НАТО на Восток.

Президенты Польши и Литвы заявили о поддержке Украины в стремлении вступить в НАТО и ЕС. По мнению лидеров трех стран, дальнейшие санкции против России следует ввести, если Москва не откажется от агрессивных действий или подтвердятся слухи о поставках российского ядерного оружия в Крым и Беларусь.

Президент Зеленский заявил, что его страна прилагает дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта с Россией.

Политики также говорили о "Северном потоке-2".

"Это политический проект, а не экономический. Он угрожает энергетической безопасности Европы. Россия разработала его для давления на Украину и другие транзитные страны Центральной и Восточной Европы", - сказал Науседа.

"Украина борется с олигархами", Le Monde, Франция

В Украине нет олигархов. По крайней мере, в это хотят верить заинтересованные стороны. С тех пор, как 23 сентября президент Владимир Зеленский принял закон об уменьшении их влияния, все богатые отрицают принадлежность к этой касте бизнесменов. Их обвиняют в беззастенчивой эксплуатации экономики страны, коррумпировании политической системы и использовании СМИ для собственной выгоды.

Автор: Getty Images Состояние самого богатого человека Украины Рината Ахметова составляет 7,3 млрд евро

Закон заставляет богачей раздражаться. Даже самый богатый человек страны Ринат Ахметов с состоянием 7,3 млрд евро эмоционально отрицает: "Я инвестор, а не олигарх. Готов защищать свое имя в украинских и международных судах".

Этот стальной магнат владеет несколькими телеканалами и контролирует большую часть членов парламента.

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Для таких как Ахметов нет ничего важнее репутации. Иначе станут нежелательными в глазах финансовых рынков и банков за границей. Этот уникальный на постсоветском пространстве закон должен публично назвать олигархов олигархами, что запятнает их репутацию.

Олигархи должны до марта 2022 года избавиться от связей с политическим миром и продать свои медиа

Олигархи должны до марта 2022 года избавиться от связей с политическим миром и продать свои медиа. В противном случае их фамилии появятся в специальном списке Совета национальной безопасности и обороны. В частности, им запретят финансировать партии и участвовать в приватизации крупных компаний, обяжут заявлять о каких-либо контактах с государственными чиновниками.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала о том, что правительство канцлера Ангелы Меркель блокировало продажу оружия Киеву, об информационной кампании Кремля об "украинских неонацистах, пойманных в России", перспективах санкций ЕС против Москвы в случае российского вторжения в Украину.