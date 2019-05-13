Стало только хуже: Корса обкололась ботоксом

Сепаратистка Ольга Качура по кличке "Корса" изменила внешность.

Боевик начала делать инъекции ботокса, пишет Gorlovka.ua.

Ходит в самый дорогой косметологический салон оккупированной Горловки, а иногда косметологи приезжают к ней.

Автор: Gorlovka.ua. Так сепаратистка выглядела еще в прошлом году

Местные жители захваченного города связывают изменения в ее внешности с появлением любовника.

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С подтяжками и увеличенными губами Качура, в конце концов, появилась на на торжественном мероприятии, посвященном 5-летию незаконного вооруженного группировки ДНР.

Автор: Gorlovka.ua. В таком виде она приперлась на так называемые торжества по случаю 5-летия НЗФ

Также известно, что сепаратистка уже получила российский паспорт, но на другое имя и фамилию.

Ольга Качура "Корса" до войны возглавляла штаб Кировского райотдела милиции Донецка. 2014-го перешла на сторону боевиков. Сейчас она командир артиллерийского подразделения боевиков. Ее группировку используют во всех боевых столкновениях с ВСУ.

Скандальная российская певица Юлия Чичерина похвасталась наградой ЛНР. Снимок опубликовала на своей странице в Instagram. "Непобедимой республике 5 лет! Первый юбилей ЛНР - трехразовое Уура", - написала Чичерина.