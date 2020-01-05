Стало известно, кто подорвался на мине в зоне ООС

Погиб Сергей Дичек. Фото: "Цензор"

5 января в районе хутора Свободный в г. Золотое-4 подорвался грузовой автомобиль ГАЗ-66.

В результате погиб 48-летний Сергей Дичек, военнослужащий 130-го отдельного разведывательного батальона, житель города Волочиск Хмельницкой обл, сообщает издание "Е" со ссылкой на слова координатора центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Натальи Дзекар.

Он служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне. Более 5 лет защищал страну в Донбассе.

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У Сергея Дичек осталась жена, которая живет с двумя сыновьями в селе Богдановка Волочисского р-на, и летняя мама.

Российские оккупационные войска в Донбассе за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня 4 раза. .Ворог обстрелял позиции украинских бойцов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.