Стало известно имя военного, погибшего в результате подрыва на Донбассе

27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб боец ВСУ Роман Гуляк.
"Наш земляк, бывший ученик Волочиского НПК Роман Гуляк, погиб защищая нашу страну на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа ", - сообщает пресс-служба Волочиского городского совета.
Из-за гибели военнослужащего на территории Волочиской общины объявили траур.
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27 апреля на Донбассе взорвался военный автомобиль ВСУ. Один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще трое получили боевых травм.
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