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вторник, 27 апреля 2021 23:21

Стало известно имя военного, погибшего в результате подрыва на Донбассе

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Стало известно имя военного, погибшего в результате подрыва на Донбассе
Сообщили имя военного, погибшего в Донбассе. Фото: Укринформ

27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб боец ​​ВСУ Роман Гуляк.

"Наш земляк, бывший ученик Волочиского НПК Роман Гуляк, погиб защищая нашу страну на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа ", - сообщает пресс-служба Волочиского городского совета.

Из-за гибели военнослужащего на территории Волочиской общины объявили траур.

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27 апреля на Донбассе взорвался военный автомобиль ВСУ. Один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще трое получили боевых травм.

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