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воскресенье, 20 июня 2021 21:32

США заморозили $100 млн военной помощи для Украины

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США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
США заморозили дополнительные 100 млн долларов для Украины. Фото: defence-ua.com

США заморозили предоставление Украине дополнительных $100 млн военной помощи.

"США предоставили Украине помощь в размере 275 млн долларов и пообещали выделить еще 100 млн долларов, если Россия продолжит нести непосредственную угрозу, наращивая войска вдоль границы с Украиной. Учитывая, что угроза ослабла, США заморозили эти дополнительные 100 млн долларов", - заявил советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает The Washington Post.

Салливан заверил, что если Россия возобновит агрессивные действия, то США готовы помочь.

"Мысль о том, что мы отказываемся от любой помощи в сфере безопасности со стороны Украины, просто нонсенс", - добавил советник Байдена по нацбезопасности.

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18 июня издание Politico со ссылками на четыре информированных источника заявило о временной остановке США очередного пакета военной помощи Украине, куда входит летальное оружие.

В то же время у Байдена слухи опровергли.

21 апреля Комитет по иностранным делам Сената США поддержал законопроект о партнерстве с Украиной по безопасности. Им предусмотрено увеличение объемов военной помощи Украине в 300 млн долл., включая летальное оружие.

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20
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