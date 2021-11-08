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понедельник, 08 ноября 2021 08:23

США следят: директор ЦРУ в Москве обсудил эскалацию на Донбассе

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США следят: директор ЦРУ в Москве обсудил эскалацию на Донбассе
США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной. Фото: REUTERS

Тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Она постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Интерфакс.

"Что касается обсуждения Украины во время недавнего пребывания в Москве директора ЦРУ, то да, эта тема звучала. Но она постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, отвечающими за российское направление, за ситуацию в так называемой "большой Евразии", - сказал он.

Между тем, по данным телеканала CNN, целью визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву было разобраться в намерениях России по отношению к Украине и предупредить о внимании, которое Вашингтон уделяет перемещениям российский воск вблизи украинской границы.

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"Президент Джо Байден направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России", - говорится в сообщении ссылающегося на свои источники телеканала.

В нем утверждается, что "США все больше озабочены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы с Украиной".

Бернс, посетивший с официальным визитом Москву 2-3 ноября, выразил опасения США по поводу того, что Россия "близка к тому", чтобы использовать экспорт газа как рычаг давления. В то время как Украина и другие европейские страны, по прогнозам, могут зимой столкнуться с энергетическим кризисом.

Газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "восстановлении передвижений российских войск у украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

Украинская разведка заявила, что Россия не перекидывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Эту информацию подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Дата
08
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