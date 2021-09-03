США не будут назначать спецпредставителя по Донбассу - Госдеп

Кент заявил, что США не будут назначать представителя по Донбассу. Фото: Reuters

В Государственном департаменте США не планируют назначать спецпредставителя ведомства по Донбассу.

Заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заверил, что США продолжат противодействовать российской агрессии, в том числе и в случае, если "Северный-поток-2" будет использоваться в качестве оружия, сообщила пресс-служба.

"Я не жду нового специального представителя от США, но у нас есть новый старший советник по вопросам энергетической безопасности", – пояснил Кент.

США готовы помочь Украины, чтобы избежать наихудших сценариев. Он заявил, что страна будет тесно сотрудничать как с Берлином, так и с Киевом.

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США выделят Украине $60 млн дополнительной безопасности помощи, включая закупкой переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также в этом году предоставят $45 млн гуманитарной помощи из-за российской агрессии.