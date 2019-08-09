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пятница, 09 августа 2019 16:18

США готовы продать противотанковые комплексы Javelin

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США готовы продать противотанковые комплексы Javelin
США продадут Украину новые противотанковые комплексы Javelin / фото Радио Свобода

Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинской армии.

"Мы готовы продать это вооружение Украины. Два правительства согласовывают условия", - говорит временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Ранее подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "О ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год".

Проект предусматривает выделение $250 млн для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.

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$50 млн из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

ПТРК FGM-148 Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также беспилотников, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.

1 марта 2018-го США продали Украине 210 противотанковых ракет и ракетных установок Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около $47 млн.

Ротный тактическая группа 93-й механизированной бригады "Холодный яр" отправилась на военные маневры НАТО Combined Resolve.

Они пройдут на полигоне вблизи города Хохенфельс, Бавария.

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