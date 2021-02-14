США формируют новую стратегию по Донбассу - Кравчук

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявляет, что США формируют новую стратегию действий по Донбассу против России.

Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

По его словам, Вашингтон поддержит Киев "не только на словах, но и на деле". США также предпримут "конкретные шаги" в отношении России, считает Кравчук.

Также он заявляет, что Россия планирует "забрать" Донбасс. "Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России", - заявил он.

По его мнению, Москва планирует создать в Украине "национально-русские государства" - не только на территории ОРДЛО, но и в подконтрольных районах. Он подчеркнул, что Украина никогда не согласится на такую политику и концепцию. Кравчук добавил, что Киев не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы.

Глава России Владимир Путин заявил, что ни при каких обстоятельствах не бросит Донбасс.