"Спекуляции и нагнетания" - генерал прокомментировал разведения сил на Донбассе

В поселке Золотое-4 Луганской области начался второй этап разведения войск. Фото - Укринформ

Опасениям относительно концентрации российско-оккупационных войск вблизи пунктов разведения сил на Донбассе нет оснований. Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его словам, если бы такие действия противника имели место, это стало бы известно украинской разведке и разведке союзников, передает "Обозреватель".

"Есть официальное заявление командования Объединенных сил о том, что усиление войск в районах разведения не наблюдается", - напомнил генерал.

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По его мнению, все остальное - "спекуляции и нагнетание ситуации". В этом контексте Романенко сообщил о том, что суммарная длина участка линии разграничения, на которой осуществляется разведение сил, вблизи трех населенных пунктов - Станицы Луганской, Петровского и Золотого - ничтожно мала по сравнению с общей протяженностью линии разграничения.

"Отвод сил на этих участках никак не влияет на ситуацию стратегически, плюс разведка тоже отслеживает", - заявил он.

В поселке Золотое-4 Луганской области начался второй этап разведения войск. 2 ноября украинские военные демонтируют фортификации и проводят разминирование. Отвод войск должен завершиться через три недели. 29 октября стороны отошли на километр вглубь.