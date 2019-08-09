Сожгли позицию боевиков на терриконе

Бойцы уничтожили вражескую позицию на терриконе / скрин с видео

Подразделение Вооруженных сил Украины, задействован в проведении операции Объединенных сил, уничтожил позицию российских наемников.

Как сообщает "новостной", видео операции в пятницу, 9 августа, обнародовал на странице в соцсети Facebook армейский волонтер Юрий Мисягин.

"Меньше слов - больше дел", - прокомментировал Мисягин несколько секундное видео.

В видео видно выстрел из противотанкового комплекса по террикона.

Через несколько секунд военный получил утвердительно отвечает: "Есть".

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Обстрел, во время которого погибли морпехи, произошел 6 августа во период с 10:20 до 10:30 в районе населенного пункта Павлополь. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.