Составил компанию Захарченко: на Донбассе ликвидировали пророссийского боевика

На Донбассе ликвидировали боевика НВФ Александра Доронина.

Информацию и фото террориста опубликовал блогер Анатолий Штирлиц в своем Telegram-канале.

"12.05.2020 Александр "Невский" Доронин пошёл на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Обстоятельства требуют уточнения", – написал он.

На сайте "Миротворец" Доронин указан как боевик НВФ, "гвардии лейтенант, командир взвода 11-го Отдельного мотострелкового полка (в/ч 08818). Позывной: Невский".

Фото: Telegram/Анатолий Штирлиц

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1 марта 2017 года получил проникающее осколочное ранение правого глаза в районе Авдеевской промзоны.

10.03.2017 обращался в медицинские учреждения так называемых ДНР/ЛНР. Через структуры так называемого Союза Добровольцев Донбасса в сопровождении жены был направлен на лечение в Ростов-на-Дону.

Дата рождения: 19.04.1977 г. Место рождения: г. Ивано-Франковск.

Ранее на Донбассе ликвидировали российского наемника из Владикавказа Виктора Загрупского ("Морячок").